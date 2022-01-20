Вышел дебютный трейлер фильма «Капитан Волконогов бежал»

Ролик по российской картине, получившей семь номинаций на премию «Золотой орел», опубликовали на официальном YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнершип».





Релиз ленты «Капитан Волгоногов бежал» с Юрием Борисовым в главной роли назначен на весну. Она выйдет в российских кинотеатрах 7 апреля.





Действие разворачивается в 1930-е годы в СССР. История завязывается вокруг капитана Федора Волконогова, который служит в правоохранительных органах. Он исправно выполняет обязанности, в том числе участвует в пытках задержанных. К нему относятся с уважением. Однако все внезапно меняется, когда герой становится подозреваемым в преступлении. Он бежит из-под ареста, скрывается на окраинах города и превращается в изгоя.





Волконогову является посланник, который рассказывает о его судьбе после смерти — вечных страданиях в аду. Герой оказывается перед выбором — вымолить прощение у невинных людей, которых из-за него арестовали и осудили, или отправиться навечно в ад. Волконогову нужно найти хотя бы одного человека, который простит его. Он отправляется в путь в надежде на искупление, не подозревая, что именно его ждет.





В трейлере появляются выдержки из статей о проекте. The Guardian называет его «одним из лучших фильмов Венецианского кинофестиваля», а кинокритик Антон Долин — «беспрецедентно отважным фильмом». «Рейтинг 100%», — отмечает Rotten Tomatoes.





Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где она претендовала на главный приз. «Капитан Волконогов бежал» получил награды фестивалей в Филадельфии, Лондоне, Эль-Гуне и др. Он также получил награду на «Кинотавре».





Вместе с Юрием Борисовым в фильме снялись Никита Кукушкин, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Виктория Толстоганова, Юрий Кузнецов, Дмитрий Поднозов и др.





Режиссерами драмы выступили Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Они же работали над сценарием совместно с Мартом Таниэлем. Музыку к фильму написала Елена Строганова. Среди продюсеров значатся Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, Катрин Кисса, Шарль-Эврар Чехов, Надежда Зайончковская, Надежда Жукова.





Фото: кадр из трейлера фильма "Капитан Волконогов бежал"