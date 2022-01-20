«Минин-хор» отметит 50-летний юбилей фестивалем

С февраля по март пройдет фестиваль «Хор без границ», приуроченный ко дню рождения Московского академического камерного хора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коллектива.





Хор, созданный в 1972 году ректором Института им. Гнесиных, дирижером Владимиром Мининым, отметит 50-летие в апреле. Фестиваль станет для коллектива главным событием сезона. В нем будут участвовать именитые музыканты, работающие в разных музыкальных и театральных направлениях, и симфонические оркестры. Концерты пройдут на разных столичных площадках, добавили в пресс-службе.





Цикл мероприятий отразит историю «Минин-хора». По словам директора коллектива Дмитрия Сибирцева, и фестиваль, и выбранные для программы произведения станут выражением признательности музыкантов маэстро, основавшему хор и подарившему аудитории шедевры. Он напомнил, что в 2019 году Владимир Минин передал художественное руководство коллективом Тимофею Гольбергу.





Концерт-открытие «Хора без границ» состоится 7 февраля в Московском международном доме музыки. В первом отделении вечера прозвучат фрагменты оперетты «Кандид» американского композитора Леонарда Бернстайна и «Чичестерские псалмы» для дисканта, хора и оркестра. Дирижером выступит Дмитрий Корчак. В концерте примут участие солистка Большого театра, меццо-сопрано Агунда Кулаева и дискант Михаил Кауфман.





Во втором отделении посетители услышат Stabat Mater уэльского композитора Карла Дженкинса в исполнении Мариам Мерабовой (меццо-сопрано), Агунды Кулаевой (меццо-сопрано), Дживана Гаспаряна-младшего (дудук) и Московского государственного симфонического оркестра. За дирижерский пульт встанет худрук «Минин-хора» Тимофей Гольберг.





По его словам, для первого концерта выбрали оригинальные сочинения XX и XXI веков, обращенные к широкой аудитории. Особенно это актуально для произведения Stabat Mater, в котором сочетаются европейская, американская и восточная культуры. В нем сопоставляются академический и этнический вокал, а также звучит дудук, добавил Гольберг.





Московский государственный академический камерный хор образован в 1972 году. За 50-летнюю историю он записал более 30 пластинок. В разные годы с хором выступали Елена Образцова, Мария Гулегина, Зураб Соткилава и многие другие солисты.





Фото: pixabay