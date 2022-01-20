Новые отделы Музея обороны и блокады Ленинграда будут отреставрированы в этом году

Два новых отдела музея обороны и блокады Ленинграда будут отреставрированы в 2022 году. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Капитальный ремонт будет произведен в Московском парке Победы и сооружении «Бункер Трибуца».





По словам директора музея Елены Лезик, оба места расположены на удаленном расстоянии от самого музея и нуждаются в серьезном ремонте.





«Это будут не филиалы, а именно отделы, хотя они находятся в достаточном отдалении от Соляного переулка, где располагается основное здание музея. Созданы очень интересные проекты экспозиций и в павильоне Московского парка Победы. Сейчас разрабатывается проект по «Бункеру Трибуца». На этот год у нас запланировано детальное исследование состояния этих зданий и разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и реставрации», — уточнила Лезик.





Открытие отделов музея планируется после 2022 года.





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