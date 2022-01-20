Ушел из жизни актер Харди Крюгер

20.01.2022
Актер Харди Крюгер скончался в возрасте 93 лет. Похороны артиста состоятся в Калифорнии, пишет ФАН.
Агентство, работавшее с артистом, назвало его смерть внезапной и неожиданной. «Нельзя забыть тепло его сердца, жизнелюбие и непоколебимое чувство справедливости», — говорится в сообщении.
Харди Крюгер играл с Джоном Уэйном в фильме «Хатари!». Кроме того, он снимался в картинах «Мост слишком далеко» и «Барри Линдон».
Всего в фильмографии Крюгера более шести десятков фильмов и сериалов.
Крюгер был трижды женат. Его сын и дочь, Кристина и Харди-младший, так же стали актерами.
Фото: Pixabay