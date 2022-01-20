Работы современных уральских художников украсили Екатеринбург

Произведения разместили на digital-экранах в рамках проекта Art on Billboard Museum. Об этом рассказали в Музее истории Екатеринбурга.





Картины появились на 117 щитах, расположенных в разных районах города, в ночь на 20 января. На них представлены работы 22 известных авторов из городов Урала, в том числе Киры Масумовой, Виктора Реутова, Анны Метелевой, Сергея Лаушкина, Андрея Баландина, Вениамина Степанова.





Жители и гости города смогут познакомиться с работами до 28 февраля. Далее пройдет «реэкспозиция».





Выставка призвана познакомить горожан с творчеством современных художников. Первый этап проекта предполагает демонстрацию картин тех, кто уже достиг определенной популярности. На втором этапе екатеринбуржцев познакомят с работами молодых авторов.





Заявки на участие во втором этапе выставочного проекта будут принимать с 20 января по 20 февраля. Жюри отберет 30 работ, которые разместят на билбордах с 1 марта.





Кроме того, с 1 по 15 марта на сайте проекта пройдет онлайн-голосование. Жители Екатеринбурга смогут выбрать три лучших произведения, авторы которых получат денежные призы — 80, 40 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Эксперты также выберут одну картину, создатель которой получит 80 тысяч рублей в номинации «Выбор жюри».





По итогам конкурса в Музее истории Екатеринбурга, который выступает соорганизатором проекта Art on Billboard, Museum, пройдет онлайн-выставка участников. С 16 марта в музее откроется традиционная экспозиция, где покажут работ и именитых, и начинающих мастеров.



Об участниках





Кира Масумова — художница-график, живописец, член Союза художников России, проживающая в уральской столице.





Анна Метелева, также проживающая в Екатеринбурге, занимается графикой и живописью. Ее работы хранятся в музеях и частных коллекциях в России, США и странах Европы.





Сергей Лаушкин создает живописные картины, видео, инсталляции. Его работы находятся в музеях Екатеринбурга, Петербурга, Томска, Новосибирска и других городов.





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