Выставка «Оренбургский пуховый платок на фоне Альп» начала работать в швейцарском Берне

20.01.2022
Традиционные оренбургские пуховые платки стали выставочными экспонатами в галерее художника Алекса Долля в Берне. Об этом говорится на сайте министерства культуры Оренбургской области.
«В швейцарской галерее Alex Doll Galerie BERN российско-швейцарского художника Алекса Долля в эти дни начала свою работу выставка „Оренбургский пуховый платок на фоне Альп“. В экспозиции представлены экспонаты из коллекции Областного музея изобразительных искусств, изделия фабрики „Оренбургский пуховый платок“ и паутинки из собраний частных швейцарских коллекционеров — основательницы Музея арктического искусства Cerny Inuit Collection Марты Черни и дочери швейцарского писателя Герхарда Мейера Рут Шайдеггер-Майер», — указывается в сообщении.
В экспозицию были включены 33 экспоната. Среди них — платки большого размера и палантины, а также применяемые в производственном процессе машинного пуховязания платки-образцы, использованные для предварительного внедрения нового орнамента.
Фото: Pixabay