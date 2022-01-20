Названа дата премьеры новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Фильм «Воланд», снятый по мотивам романа Михаила Булгакова, дебютирует через год. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».





Премьера драматической ленты назначена на 1 января 2023 года. Ее дистрибьютором выступит российское подразделение Universal Pictures International (UPI), подписавшее соглашение с компанией-производительницей картины «Марс Медиа».





«Воланд» станет первой общей премьерой UPI и «Марс Медиа». Согласно договору, в 2023 году компании также выпустят фильм-катастрофу «Мира». Дата премьеры пока не сообщается.





В российском отделении UPI назвали «Марс Медиа» одним из лидеров по созданию качественного контента в РФ. Создание масштабных проектов интересно обеим сторонам, а их партнерство может стать взаимовыгодным, добавили в компании.





В «Марс Медиа» подчеркнули, что рады сотрудничеству с лидером кинодистрибьюции 2021 года, сотрудничество с которым поможет реализовать самые амбициозные проекты и донести их до большего числа зрителей.



О кинокартине





Сюжет фильма «Воланд» развивается в 1930-е годы в Москве. В центре истории оказывается именитый писатель, который вовлечен в литературный скандал. Постановку по его произведению снимают с показа, коллеги начинаются сторониться его. Из популярного автора на пике карьеры он в один момент превращается в изгоя.





Вскоре писатель знакомится с Маргаритой, которая не отворачивается от него и помогает начать работу над новым произведением. Главным героем романа становится Воланд. Писатель увлекается работой и перестает видеть разницу между реальностью и вымыслом.





В роли Мастера снялся Евгений Цыганов («Прогулка»), в роли Маргариты — Юлия Снигирь («Кровавая барыня»), в роли Воланда — актер из Германии Аугуст Диль («Лицом к лицу»). Других персонажей сыграли Юрий Колокольников, Игорь Верник, Леонид Ярмольник, Данил Стеклов, Александр Яценко, Алексей Гуськов.





Режиссером «Воланда» стал Михаил Локшин («Серебряные коньки»). Он же написал сценарий совместно с Романом Кантором («Эпидемия»). Продюсером проекта выступил Рубен Дишдишян («Чики», «Аритмия»).





Ранее исполнительница главной женской роли опубликовала в инстаграм-аккаунте кадры со съемок фильма. Юлия Снигирь подчеркнула, что ей очень нравятся наряды ее героини. Самым любимым она назвала винтажное платье 1930-е годов, которое художник по костюмам Галина Солодовникова нашла в Берлине.





Фото: pixabay