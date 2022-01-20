Путин и Мишустин поздравили Владимира Хотиненко с 70-летием

20.01.2022
Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин поздравили режиссера, народного артиста России Владимира Хотиненко с 70-летием. Соответствующие телеграммы опубликованы в четверг на сайтах Кремля и правительства.
«Вас по праву считают ярким представителем кинематографического сообщества страны. Ваши режиссерские работы всегда интересны и талантливы. Они заслужили признание зрителей глубоким содержанием, творческими решениями и замечательными актерскими ансамблями», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также отметил педагогическую деятельность режиссера, его искреннюю заботу о сохранении и развитии лучших традиций отечественной культуры. Президент пожелал Хотиненко доброго здоровья, вдохновения и успехов.
В телеграмме главы кабмина отмечается: «Вы один из самых талантливых режиссеров и сценаристов, умеющих с необыкновенной достоверностью отражать дух эпохи. Оригинальные экранизации русской классики, военные драмы, исторические ленты, созданные вами, вошли в золотой фонд отечественного кинематографа».
Фото: сайт правительства