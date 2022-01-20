Выставку древнерусского искусства открыли в Нижнем Новгороде

Новая постоянная экспозиция представлена в Нижегородском государственном художественном музее (НГХМ). Об этом сообщили в учреждении, передает ТАСС.





В обновленную экспозицию вошли 72 иконы, относящиеся к периоду древнерусского искусства. Состав экспозиции будет пополняться. В этом году ожидается поступление шести икон и пяти храмовых скульптур, которые находятся на реставрации в центре Игоря Грабаря. Их возвращение станет вторым этапом развития постоянной экспозиции. Сейчас у музея есть возможности для развития благодаря проведенной реконструкции, подчеркнули в НГХМ.





Представитель НГХМ Наталья Соколова рассказала, что исследование и реставрация икон зачастую начинается с «черной доски, темной живописи, за которой неизвестно, что скрывается». Это связано с методом написания икон, которые со временем темнеют. Доски покрывали грунтовой тканью, затем по ним писали темперными красками, изображение покрывали олифой, защищавшей иконы от влияния внешней среды. Однако через 70-100 лет олифа начинает темнеть, пояснила сотрудница музея.





По ее словам, изучение и открытие икон в России активизировалось только в начале прошлого века. Сегодня в экспозиции Нижегородского музея представлены иконы, раскрытие которых еще не завершено. К ним относится икона XVII века Великомученик Артемий. Она содержит несколько изображений, которые писали поверх предыдущих.





В музее отметили несколько особенно интересных экспонатов. Богоматерь Страстная XVII века из собрания купца Дмитрия Сироткина отличается тем, что Богородица представлена на престоле. Такого варианта на других изображениях не встречается. Сотрудники музея предположили, что это может быть связано с особым почитанием иконы в храме Нижнего Новгорода. По их словам, икону обрела женщина в селе Палец и исцелилась. Слухи об этом дошли до Москвы, откуда потребовали привезти икону, обещав вернуть ее.





Похвала Богоматери XVII века из Похвалинской церкви в Нижнем Новгороде изображает Богородицу в окружении восхваляющих ее пророков. Ее могли видеть участники народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Икону мог видеть и сам Кузьма Минин или его сын, поскольку они проживали рядом с храмом, где она находилась. Икона упоминается во многих нижегородских летописях. Известно, что ее выносили во время крестного хода во время чумы в Москве в 1655 году.





Экспозицию дополнили церковная утварь, вклады известных нижегородцев в церкви и монастыри, плащаницы, созданные в Строгановских мастерских.





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