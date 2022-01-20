Netflix продемонстрировал первые кадры второго сезона «Бриджертонов»

20.01.2022
Платформа Netflix продемонстрировала первые кадры из второго сезона «Бриджертонов». Фото опубликованы в Instagram, пишет «Культуромания».
В основу сюжета сериала были положены романы Джулии Куин. Во втором сезоне сестры Эдвина и Кейт приезжают в Великобританию из Индии, где за одной из них начинает ухаживать лорд Энтони Бриджертон.
Ключевые роли в сериале исполнили Чаритра Чандран, Симон Эшли, Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж и другие актеры.
Премьера новых эпизодов «Бриджертонов» намечена на 25 марта.
Фото: Pixabay