Китайский ремейк «Холопа» выйдет на экраны в 2023-2024 годах

20.01.2022
Ремейк комедии «Холоп», который стал самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката, снимут в Китае. Об этом заявила пресс-служба проекта.
«Китайская кинокомпания Alibaba Pictures приобрела права на производство ремейка фильма «Холоп», который собрал в прокате более 3 млрд рублей и является самым кассовым российским фильмом за всю историю отечественного проката. <...> Сделка подразумевает выход ремейка в Китае в 2023-2024 годах. Язык производства — китайский», — сообщили в пресс-службе.
Премьера фильма в России прошла 26 декабря 2019 года. Производством ленты занимались студия Yellow, Black and White, кинокомпания МЕМ Cinema, группа компаний ГПМ КИТ при участии телеканала «Россия 1» и поддержке Фонда кино.
Фото: Pixabay