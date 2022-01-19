На Урале продемонстрируют ленту о традиционной росписи и крестьянском деревянном зодчестве

Двухсерийный фильм «Золотоцветень уральской деревни» об уральской росписи, крестьянском деревянном зодчестве и героях, сохранивших эту красоту для потомков, был снят в Свердловской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом пишет ТАСС.

Лента будет бесплатно представлена на интернет-площадке после 31 января, заявила руководитель проекта «Е!сказы» Екатерина Худякова.





«Фильм призван рассказать молодежи о героях, которые жили на их родине, об их ежедневном подвиге по сохранению истории родного края, их творчестве и мироощущении. Зрители получат не только новые знания об истории и культуре родного края, но и эстетическое удовольствие от просмотра. На данный момент идет уже монтажная работа, увидеть фильм можно будет после 31 января на YouТube», — сказала руководитель проекта.





В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году. Как отмечается в документе, такое решение приняли в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций.





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