МХАТ им. М. Горького перенес премьеру «Вассы Железновой»

19.01.2022
Премьера постановки «Васса Железнова» в МХАТ им. М. Горького будет перенесена на неопределенный срок из-за болезни актера, говорится на сайте театра.
«Премьерные показы спектакля «Васса Железнова», запланированные на 25, 27 и 28 января, переносятся по причине заболевания ведущего артиста спектакля, вызванного коронавирусом, а также с соответствующими процедурами и ограничительными мерами в связи с этим», — говорится в сообщении.
Как уточнили в театре, новые даты премьеры будут объявлены дополнительно.
Фото: Pixabay