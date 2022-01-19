Постановку пьесы «Леопольдштадт» продемонстрируют в российских кинотеатрах

19.01.2022
Спектакль режиссера Патрика Марбера по пьесе британского драматурга сэра Тома Стоппарда «Леопольдштадт» для лондонского Театра Уиндема продемонстрируют на большом экране более чем в 50 городах России. Об этом информирует ТАСС.
«С 28 января на экранах кинотеатров проекта TheatreHD — постановка Патрика Марбера по новой пьесе знаменитого британского драматурга сэра Тома Стоппарда „Леопольдштадт“ со сцены лондонского Wyndham’s Theatre. Премьерный показ состоится 28 января в киноцентре „Октябрь“, спектакль представит Светлана Амосова — историк, антрополог, директор Исследовательского центра Еврейского музея и центра толерантности», — рассказали организаторы.
Пьеса «Леопольдштадт» основана на личном опыте семьи драматурга. Стоппард — еврей по происхождению. Он узнал от дальних родственников матери, что многие члены его семьи не пережили трагических событий XX века, которых он избежал в Британии.
Фото: Pixabay