Российские фильмы представят на Берлинском кинофестивале

Пять кинокартин из России вошли в программу Берлинале-2022. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.





В этом году киносмотр стартует 10 февраля. Берлинале проводится ежегодно с 1951 года. Его главная награда — «Золотой медведь».





«Берлинский кинофестиваль традиционно знакомит мир с кинематографистами новой волны. Здесь поднимаются социальные темы, демонстрируется авторский контент разных стран. И среди участников — наши талантливые команды. Попадание в программы Берлинале говорит о большой проделанной работе и подтверждает качество отечественных проектов», — подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.





Три российских фильма из тех, что будут представлены на Берлинале, созданы при поддержке Минкультуры РФ. В программе Panorama покажут первую ленту Михаила Бородина «Продукты 24» (Convenience Store), посвященную вопросам миграции и трудового рабства. В ее создании также помогли Фонд развития современного кинематографа КИНОПРАЙМ и Европейский фонд поддержки кино Eurimages.





Продюсер фильма Артем Васильев отметил, что дебютная полнометражная картина Михаила Бородина одной из первых получила приглашение в программу Берлинале. Кинофестиваль традиционно отбирает сильное авторское кино со всего мира, что говорит о качестве работы российского режиссера, подчеркнул он.





В программе Encounters представят картину режиссера Александра Золотухина «Брат во всем» (Brother in Every Inch). Фильм о двух братьях, которые хотят стать военными летчиками. На этом пути им предстоит повзрослеть и научиться самостоятельности и ответственности.





«У этой истории много точек соприкосновения с философией романтизма, которая в качестве основной проблемы часто рассматривала личность в ее конфликте с окружающим миром или судьбой. А что такое попытка братьев-близнецов бороться за свою индивидуальность, как не сопротивление судьбе?» — сказал режиссер.





В программу Generation 14plus включили дебютный фильм Юлии Трофимовой «Страна Саша», снятый по одноименной книге Галы Узрютовой. Он рассказывает о взрослении юноши по имени Саша. По словам актера Марка Эйдельштейна, это картина о новом поколении подростков.





«Страна Саша» — исследование о том, что поменялось, и фиксация того, что главным остаются человеческие взаимоотношения и чувства», — добавил он.





В программу короткометражного кино попали игровой фильм TRAP Анастасии Вебер и документальный фильм Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.





Кроме того, в программе «Панорама» покажут фильм «Бақыт» («Счaстье») режиссера Аскара Узабаева и продюсера Баяна Максаткызы из Казахстана, созданный совместно с Россией.





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