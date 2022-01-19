Археологи нашли в Саудовской Аравии 18 тысяч гробниц

Усыпальницы выстроены в виде аллей, соединенных оазисами и пастбищами и простирающихся вдоль дорог. Об этом говорится в журнале The Holocene, где опубликовали результаты исследования.





Погребения нового каменного века и медного века обнаружили в округах Аль-Ула и Хайбар на Аравийском полуострове. Международная группа специалистов под руководством Мэтью Далтона из Университета Западной Австралии изучила территорию с помощью наземной и аэрофотосъемки. Кроме того, исследователи проанализировали спутниковые снимки и провели археологические раскопки.





Сопоставив данные масштабного исследования, ученые обнаружили около 18 тысяч гробниц, имеющих форму подвески. Захоронения представляют собой каменную пирамиду высотой до двух метров, от которой расходятся ограды. Конструкция имеет форму треугольника (не всегда полностью законченного).





Особый интерес вызвали 11 тысяч погребений, образующих аллеи, которые ведут к оазисам и пастбищам. Их протяженность составляет сотни километров. Возраст этих гробниц определили с помощью радиоуглеродного метода. Согласно ему, большая часть усыпальниц создана в период 2600-2000 гг. до нашей эры. На некоторое время они были заброшены, а затем погребения продолжили повторно использовать. Окончательно о них забыли примерно за 1 тысячу лет до нашей эры.





Как пояснили эксперты, люди жили на исследованной территории еще 200 тысяч лет назад. В период неолита-энеолита Аль-Ула и Хайбар были плотно заселены. Это объясняет многочисленные захоронения. Главный вопрос — зачем погребения строили вдоль дорог, соединяющих оазисы и пастбища.





Сначала археологи предположили, что нашли не реальные погребения, а кенотафы (символические надгробные памятники, устанавливаемые в местах, где нет захороненных останков). Однако эту гипотезу опровергли.





Согласно другой версии, устройство захоронений говорит о сложных социально-экономических связях между обитателями территории. Через Аль-Улу и Хайбар пролегала основная дорога для доставки товаров в государства Междуречья и Средиземноморья. В первую очередь речь идет об ароматических смолах, из которых делали благовония. Путь, по которому их доставляли, частично совпадает с погребальными аллеями. Возможно, это случайное совпадение. Тем не менее не исключено, что повторное использование гробниц связано с торговлей — в них хоронили людей, умерших в дороге.





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