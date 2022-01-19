Фонд наследия русского зарубежья и Ватикан организуют в Москве выставку Леонида Браиловского

19.01.2022
Представители Дома русского зарубежья и Фонда наследия русского зарубежья договорились с Ватиканом о проведении в Москве выставки работ русского художника Леонида Браиловского. Сейчас они хранятся в папском городе-государстве, пишет ТАСС.
Как рассказала руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова, выставка запланирована на май и состоится в Музее русского зарубежья.
«Мы провели переговоры с руководством Музеев Ватикана и Конгрегации Восточных церквей Святого престола, достигли предварительной договоренности и готовим к подписанию соглашение о проведении выставки. Мы планируем ее подготовить к маю, чтобы приурочить к торжествам, посвященным прошедшему юбилею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Надеемся, что на мероприятие приедет высокопоставленная делегация из Ватикана», — отметила собеседница ТАСС.
Фото: Pixabay