Церемония вручения Grammy состоится 3 апреля в Лас-Вегасе

Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, которая должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе, перенесена на 3 апреля и состоится в Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом информировали организаторы мероприятия.

«64-я премия Grammy перенесена и будет транслироваться вживую из арены MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, в воскресенье, 3 апреля», — говорится в сообщении.





Ведущим церемонии, как и в 2021 году, будет комик, актер и телеведущий Тревор Ноа. Всего будут вручены премии в 85 номинациях, в том числе в двух новых — «Лучшее музыкальное выступление» в этнической музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей.





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