В Рязани начала работать выставка печатной графики из коллекции Виктора Беликова

19.01.2022
13 января в Художественном музее в Рязани открылась выставка произведений печатной графики из коллекции Виктора Беликова (Москва). Об этом пишет издание 7Info.
В экспозицию включены работы из «Собрания гравюр, иллюстрирующих драматические произведения Шекспира». Они дополнены гравюрами мастеров «Шекспировской галереи»: иллюстрацией к «Сказочной королеве» Эдмунда Спенсера (старшего современника Шекспира), портретом современницы драматурга Марии, королевы Шотландской, портретом Генриха IV, фантазийными гравюрами на тему «Детство Шекспира».
Всего представлены 42 произведения двух десятков авторов, выполненные в период с 1786 по 1824 год. Выставка будет работать по 20 марта.
Фото: 7Info