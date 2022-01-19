Netflix выпустил трейлер шпионского триллера «С холода»

Официальный ролик по остросюжетному сериалу о бывшей русской шпионке разместили на YouTube-канале стримингового сервиса.





Премьера проекта с Маргаритой Левиевой в главной роли назначена на конец этого месяца. Шоу «С холода» дебютирует на онлайн-платформе «Нетфликс» 28 января.





Судя по трейлеру, история завязывается вокруг одинокой матери, проживающей в США с дочерью-подростком. Она оказывается бывшей русской шпионкой Аней Петровой, известной как Шепот. Аня — единственная выжившая участница экспериментальной программы спецслужб. В ходе секретного эксперимента женщина приобрела особые способности, которые не раскрываются в ролике.





На Аню выходят сотрудники американских спецслужб, которые хотят привлечь ее к расследованию преступлений. В городе происходит серия убийств. Преступник подражает русской шпионке, которой приходится вспомнить свои навыки, чтобы противостоять ему.





В синопсисе отмечается, что американскую мать-одиночку разоблачают как русскую экс-разведчицу. Ей приходится совмещать семейную жизнь и битву с коварным врагом.





Сообщалось, что съемки сериала стартовали в марте 2020 года.Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции их пришлось отложить.





Главную роль сыграла Маргарита Левиева («Линкольн для адвоката», «Мир будущего»), которая родилась в Советском Союзе и переехала в США в 11-летнем возрасте. Актерский состав проекта дополнили Киллиан О’Салливан, Лидия Флеминг, Чарльз Брайс, Алена Хмельницкая, Стася Милославская, Лола Мэй Лоугрэн, Хосе Луис Гарсия Перес, Анастасия Мартин и другие артисты.





Сериал срежиссировали Эми Канаан Манн («Карточный домик») и Биргитта Стермосе («Испанская принцесса»). Сценарий шоу написал Адам Гласс, работавший над проектами «Сверхъестественное» и «911 служба спасения». Продюсерами проекта выступили Мария Кабелло, София Норонха и Адам Гласс. Саундтреки написала Тори Летцлер.





Ранее «Нетфликс» выпустил трейлер мини-сериала «Изобретая Анну». Он основан на реальной истории Анны Делви (Анны Сорокиной), родившейся в России и переехавшей в Германию в подростковом возрасте. Девушка попала в высший свет Нью-Йорка и выдавала себя за богатую наследницу. Роскошная жизнь закончилась в тюрьме. Однако до сих пор остался вопрос, как ей удалось обмануть состоятельных американцев.





Фото: кадр из трейлера сериала «С холода»