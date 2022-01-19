В Рязани празднуют 195-летний юбилей Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского

В ЦГБ имени С.А. Есенина в Рязани состоялся телемост, посвященный 195-летнему юбилею Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского — ученого, государственного и общественного деятеля. Об этом сообщает издание 7Info.

Сотрудники библиотеки назвали это событие «Юбилеем в прямом эфире». На мероприятие пришли историки, краеведы, географы, коллеги из библиотеки имени Горького, а также журналисты.





Директор ЦБС Лариса Анатольевна Крохалева продемонстрировала раритетные издания труда «Живописная Россия» 1891 года под редакцией Семенова-Тян-Шанского.





По онлайн-связи в мероприятии принял участие потомок деятеля из Санкт-Петербурга, Александр Владимирович Семенов-Тян-Шанский, правнук.





ЦГБ имени С.А. Есенина в ближайшее время ждет приезда историка, краеведа Александра Богданова, который презентует новые книги о жизни Семенова-Тян-Шанского на родине.





Фото: 7Info