Опубликован трейлер комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

18 января компания Central Partnership на своем YouTube-канале продемонстрировала трейлер романтической комедии режиссера Сони Карпуниной «Хочу замуж» с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилевым в главных ролях. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По сюжету картины у журналистки Любы (Кристина Асмус) жизнь складывается хорошо: она работает ведущей на телеканале, у нее есть успешный и богатый жених Роберт (Сергей Гилев). Но все меняется, когда у Любы садится телефон и она просит позвонить с телефона случайного прохожего. Им оказывается Сергей (Милош Бикович), жизнь которого тоже текла спокойно и размеренно, но только до этого дня. Их встреча запустит череду событий, которая полностью изменит жизнь Любы и Сергея и их самих.





Продюсерами фильма выступили Алена Кремер («Я худею», «Дракулов»), Георгий Шабанов («Как я стал русским», «Гуляй, Вася!», «Завтрак у папы») и Милош Бикович («Отель «Белград»). Креативный продюсер — Клим Шипенко.





В прокат фильм совместного производства компании Peak Media и российского стриминг-сервиса START выйдет 5 марта 2022 года.



