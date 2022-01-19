Фильм Михаила Бородина «Продукты 24» вошел в программу Берлинале

Отечественная драма «Продукты 24» режиссера Михаила Бородина о современном рабстве и жизни мигрантов в России была включена в программу «Панорама» международного Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба продюсерской компании «Метрафильмс».

«Премьера дебютного фильма на Берлинале — это уже большой успех, я очень рад, что наше кино окажется в такой сильной программе. Тем более, что „Панорама“ для меня важна не только как для режиссера, но как и для зрителя — здесь собраны всегда самые актуальные работы», — процитировали в пресс-службе режиссера.





Международный Берлинский кинофестиваль состоится в очном формате с 10 по 16 февраля.





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