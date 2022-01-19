Молодежный театр на Фонтанке посетили уже более 4000 зрителей по «Пушкинской карте»

Молодежный театр на Фонтанке подвел промежуточные результаты работы с молодежью по проекту Министерства культуры «Пушкинская карта». Об этом сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

Спектакли из репертуара театра за четыре месяца, начиная с сентября 2021 года, посетили более 4 000 человек.





«В итоге за четыре месяца по Пушкинской карте Молодежный посетили более 4 000 зрителей. Как показывает статистика, во втором полугодии 2021 года театр посетили 14 500 зрителей в возрастной категории до 24 лет, что на 5 500 больше, чем в начале прошлого года. Можно с уверенностью сказать, что интерес молодежи к театру растет, чему активно способствует участие театра в проекте «Пушкинская карта», — указывается в сообщении.





К проекту «Пушкинская карта» Молодежный театр на Фонтанке подключился в сентябре 2021 года.





Фото: сайт Пушкинской карты