Молодежный театр на Фонтанке посетили уже более 4000 зрителей по «Пушкинской карте»

19.01.2022

Молодежный театр на Фонтанке посетили уже более 4000 зрителей по «Пушкинской карте»

Молодежный театр на Фонтанке подвел промежуточные результаты работы с молодежью по проекту Министерства культуры «Пушкинская карта». Об этом сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

Спектакли из репертуара театра за четыре месяца, начиная с сентября 2021 года, посетили более 4 000 человек.

«В итоге за четыре месяца по Пушкинской карте Молодежный посетили более 4 000 зрителей. Как показывает статистика, во втором полугодии 2021 года театр посетили 14 500 зрителей в возрастной категории до 24 лет, что на 5 500 больше, чем в начале прошлого года. Можно с уверенностью сказать, что интерес молодежи к театру растет, чему активно способствует участие театра в проекте «Пушкинская карта», — указывается в сообщении.

К проекту «Пушкинская карта» Молодежный театр на Фонтанке подключился в сентябре 2021 года.

Фото: сайт Пушкинской карты