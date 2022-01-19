Netflix опубликовал трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»

19.01.2022
Платформа Netflix представила трейлер нового сериала «Викинги: Вальхалла». Об этом сообщает «Культуромания».
Новая сага разворачивается через сто лет после событий, связанных с сюжетом «Викингов», выходивших на телеканале History. История ленты строится вокруг короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эрикссона, Эдмунда Железнобокого, Херальда Сигурдссона.
Релиз сериала намечен на 25 февраля. Все серии проекта выйдут на Netflix одновременно. Трейлер знакомит зрителей с несколькими героями.
За режиссуру сериала отвечают Стив Сэйнт Легер, Нильс Арден Плев, Ханна Куин. В сериале сыграли Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сутер, Брэдли Фригард, Дэвид Оакс и др.
Фото: Pixabay