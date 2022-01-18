Вышел трейлер отечественной комедии «День слепого Валентина»

Российское подразделение кинокомпании Sony Pictures опубликовало двухминутный ролик по фильму на своем ютьюб-канале.





Романтическая комедия «День слепого Валентина» выйдет в кинотеатрах накануне Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Премьера фильма назначена на 3 февраля.





Судя по трейлеру, фильм расскажет истории нескольких пар, которые переживают те или иные испытания в День Святого Валентина. На фоне кадров звучит композиции «Все идет по плану» в исполнении группировки «Ленинград». Однако у героев дела идут совсем не так, как им хочется.





У мужчины в праздничный день эвакуируют автомобиль. Пара влюбленных ищет попутку, чтобы добраться на мероприятие. Женщина едва не попадает под колеса машины. Позже водитель спасает ее от незнакомца. Она же просит подругу сходить вместо нее на свидание с другим мужчиной, которого тоже подменяет друг. В семье назревает огромный скандал из-за неожиданной находки. Каким героям удастся встретить любовь или сохранить отношения — можно узнать в следующем месяцев.





Создатели фильма отмечают, что картина расскажет о кризисах, которые случаются в любых отношениях. Однако не все влюбленные могут преодолеть сложности и сохранить чувства. «Фильм о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда», — говорится в описании трейлера.





В фильме сыграли Максим Виторган («День радио»), Наталья Земцова («Восьмидесятые»), Марк Богатырев («Кухня»), Олеся Судзиловская («Мусорщик»), Александр Яценко («Аритмия»), Анна Цуканова-Котт («Брестская крепость»), Роман Мадянов («Жили-были»), Кирилл Плетнев («Ищу тебя»), Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Александр Лойе («Next. Следующий») и другие актеры.





Режиссером фильма стал Александр Баршак («День выборов 2»), при участии которого Юрий Эпштейн («Агент особого назначения») создал сценарий. Продюсером проекта выступила Марина Петренко. Производством занималась кинокомпания «Маруся Продакшн» при участии компании «Кедр Про».





Фото: кадр из трейлера фильма «День слепого Валентина»