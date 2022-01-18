Уберто Пазолини представит в России фильм «Один на один»

Режиссер семейной драмы «Один на один» Уберто Пазолини и исполнитель одной из главных ролей Джеймс Нортон представят фильм на показах в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом информируют организаторы события.

«У российских зрителей будет возможность обсудить новый фильм непосредственно с самими кинематографистами во время Q&A-сессий: 24 января в Санкт-Петербурге в киноцентре «Ленфильм» пройдет показ с участием Джеймса Нортона, 26 января в Москве в киноцентре «Октябрь» состоится эксклюзивный показ в рамках проекта «КАРО.Арт» с участием Джеймса Нортона и Уберто Пазолини. Также в планах создателей ленты посетить с показами Екатеринбург и Новосибирск», — рассказали в пресс-службе.





Приезд кинематографистов будет организован творческим объединением Arthouse при поддержке видеосервиса Wink.





Лента выходит в российский прокат 27 января.





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