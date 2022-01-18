На форуме When East Meets West в Италии представят пять проектов из России

Российские кинематографисты примут участие в бизнес-программе международного копродукционного форума When East Meets West (WEMW). Об этом сообщает во вторник пресс-служба «Роскино».

Мероприятие состоится 24-28 января в итальянском Триесте. В нем представят в разных программах пять отечественных проектов, среди которых «Короткое лето» Насти Коркия и «Год рождения» Михаила Местецкого.





«Участие российской делегации в работе международного копродукционного форума When East Meets West в Италии — это логичное продолжение как нашего партнерства с форумом в рамках рынка российского контента Key Buyers Event, так и дальнейшее развитие диалога с итальянской индустрией, начатого в рамках бизнес-площадки Венецианского кинофестиваля в 2021 году, когда мы организовывали фокус на Россию. Такое усиление взаимодействия с европейским продюсерским сообществом не случайно — мы наблюдаем готовность к копродукции со стороны как российских коллег, так и международного сообщества. Показательно, что почти 10 процентов от общего числа заявок на форум копродукции WEMW поступило именно из России», — сказала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова, которую процитировали в пресс-службе.





Форум When East Meets West пройдет в партнерстве с экспортным брендом «Роскино» Russian Content Worldwide.





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