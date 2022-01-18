По сказам Павла Бажова запишут подкаст

Шесть эпизодов создадут с участием школьников из Свердловской области, сообщили ТАСС в НКО «Сбереги Урал».





Некоммерческая организация запишет подкаст по мотивам уральских сказов Павла Бажова при поддержке Фонда президентских грантов. Ее проект «Великие писатели Урала — детям» победил в конкурсе фонда. На его реализацию выделят более 1,2 млн рублей. Кроме того, организация направит 1,4 млн рублей собственных средств.





В рамках проекта «Сбереги Урал» озвучит шесть серий по 20 минут с участием уральских школьников. Подкаст появится на популярных сервисах: «Яндекс.Музыка», Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube и др.





По словам руководителя НКО Алисы Ларионовой, организация давно хотела записать сказы Павла Бажова, чтобы сделать их доступнее для детей, которые с помощью текстов смогут знакомиться с культурой Урала.





Проект предполагает проведение мероприятий, посвященных уральским писателям Дмитрию Мамину-Сибиряку и Людмиле Татьяничевой. Кроме того, в Свердловской области пройдут литературные мастерские, занятия по актерскому мастерству и другие мастер-классы, которые познакомят участников с историей и фольклором Урала.





В образовательном проекте планируется участие не менее тысячи детей из Свердловской области, подчеркнули в НКО.





Организация «Сбереги Урал» создана в 2017 году. Главные цели работы объединения — сохранение истории, природы и культуры Урала, передача знаний молодому поколению.





Ранее ТАСС сообщал о планах создания фильма о Павле Бажове. Режиссер Андрей Ким отмечал, что съемки могут начаться летом 2022 года. По его словам, действие развернется в 1937 году, ставшим самым драматичным в жизни писателя. Еще в начале года он работал журналистом и краеведом, а к концу года прославился на международном уровне. Тогда же его выгнали из партии и лишили возможности работать. В подготовке сценария участвовала дочь писателя Ариадна Бажова-Гайдар.





Павел Бажов (1879-1950) родился на Урале в семье рабочего. После получения духовного образования работал сельским учителем. Позже занялся журналистикой и издательским делом. Он собирал «рабочий фольклор», на основе которого создал уральские сказы. В 1924 году вышел первый сборник очерков «Уральские были», в 1939-м — первое издание «Малахитовой шкатулки».





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