Победители конкурса «Цех драматургов» получат 1 млн рублей

18.01.2022
Конкурс «Цех драматургов» продлил прием заявок на лучшую идею для пьесы или киносценария до 25 января. Об этом говорится в пресс-релизе конкурса.
Победители получат 1 млн рублей на постановку спектакля по своей пьесе или съемку тизера фильма.
Цель и задача проекта — поиск и обучение молодых талантливых авторов для профессиональной работы с большими репертуарными театрами и киностудиями.
Принять участие в конкурсе могут российские авторы до 40 лет. На конкурс предоставляются оригинальные пьесы и сценарии (не инсценировки), написанные на русском языке, нигде до этого не ставившиеся и не экранизированные, не более 1 текста от 1 автора.
На конкурс также принимаются заявки на написание пьесы или сценария (краткое содержание с развитием сюжета и описанием героев) и даже идеи пьес и сценариев с развернутым описанием.
Председатель жюри — ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский.
Жюри конкурса отберет 15 работ авторов из разных городов. Эти авторы пройдут бесплатное обучение на очных и заочных семинарах, которые будут вести известные драматурги и сценаристы. Также для участников семинара проведут мастер-классы со звездами театра и кино.
Фото: пресс-служба конкурса