В Москве cтартовал конкурс «Пробуждая сердца» в память о Василии Лановом

Руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина заявила, что начал свою работу творческий конкурс памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». Об этом пишет ТАСС.

Представители движения в понедельник в Москве дали начало конкурсу, в рамках которого участники будут читать стихи и смогут представить собственные произведения. Мероприятие посвящено русской и советской литературной классике, его победители смогут посетить достопримечательности Москвы.





«Василий Лановой был для всех нас удивительным примером. Поражала его удивительная, уникальная память, когда он наизусть читал отрывки «Войны и мира», такой объем очень сложно запомнить. <...> Мы очень бы хотели сохранить память о нем и показать его примером, насколько можно любить литературу», — сказала Шадрина.





16 января народному артисту СССР Василию Лановому исполнилось бы 88 лет.





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