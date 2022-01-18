В Казани представят шедевры фламандских мастеров Золотого века

Выставка картин Рубенса, Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса пройдет в центре «Эрмитаж-Казань», сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.





Экспозиция «Золотой век фламандского искусства» откроется 23 февраля. Посетители увидят 30 экспонатов: живописные картины, печатную графику и предметы прикладного искусства мастеров Фландрии XVII века из коллекции Эрмитажа. Главными экспонатами станут работы Рубенса и его младших современников Антониса Ван Дейка и Якоба Йорданса.





В экспозицию войдут эскизы Рубенса «Прибытие в Лион» и «Арка Геракла». Первая работа является подготовкой к серии «Жизнь Марии Медичи», хранящейся в Лувре. Вторая работа — из серии, посвященной въезду инфанта Фердинанда в Антверпен. Эскизы дополнят портретами королевской четы Филиппа IV и Елизаветы Бурбонской, созданными учениками знаменитого фламандца.





Посетители увидят раннюю работу Ван Дейка «Апостол Петр», написанную вскоре после его поступления в мастерскую Рубенса, а также полотно Йорданса «Повар у стола с дичью», созданное при участии Пауля де Воса.





Произведения фламандских мастеров дополнят разножанровыми работами их современников. Отдельный раздел посвятят произведениям кабинетного искусства. Организаторы обратили внимание на работы Давида Тенирса Младшего. Эрмитажная коллекция его работ является одной из самых значительных в мире. В Казань привезут шесть важных картин мастера.





Среди предметов прикладного искусства представят шпалеры по работам из цикла «История Константина» Рубенса. Их создали по заказу французского короля Людовика XIII. Посетители также увидят изделия из слоновой кости, созданные учениками Рубенса по его рисункам, и геммы, хранившиеся в коллекции живописца. Геммы представляют собой резные изображения на полудрагоценных камнях.





В рамках проекта пройдет культурная программа «Дни Эрмитажа» в Казани. Выставка будет работать до 20 ноября 2022 года.





Центр «Эрмитаж-Казань», входящий в структуру музея-заповедника «Казанский Кремль», открылся в 2005 году. Он располагается в здании бывшего юнкерского училища XIX века. Казанский центр стал первым представительством Эрмитажа в России.





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