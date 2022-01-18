На Урале начнет работать виртуальная выставка современных художников стран БРИКС

18.01.2022
Виртуальная 3D-выставка современных художников стран БРИКС начнет работать во вторник, 18 января, в рамках Meet BRICS Art в Екатеринбурге при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом заявили в пресс-службе проекта.
«18 января 2022 года откроется 3D-выставка работ художников в рамках международного проекта Meet BRICS Art. Посетители смогут увидеть более 100 изумительных, разноплановых работ мастеров из стран альянса, познакомиться с особенностями и элементами национальной идентичности. Для проведения выставки организаторы воспользовались специальным сервисом для проведения виртуальных выставок. Оформили экспозицию в 3D-пространстве, по которому посетители смогут «ходить», рассматривая картины, знакомиться с новыми авторами», — сообщает пресс-служба.
Представленные на выставке произведения исполнены в разных техниках и из разных материалов — написаны акварелью, маслом, акрилом на холсте, изготовлены из металла, вытканы из шерсти и льна и даже исполнены с помощью кофе на бумаге.
Фото: Pixabay