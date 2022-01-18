Фильм Одри Диван «Событие» получил премию братьев Люмьер

18.01.2022

Фильм Одри Диван «Событие» получил премию братьев Люмьер

Лента французского режиссера Одри Диван «Событие» получила премию братьев Люмьер как фильм года во Франции. Об этом сообщает телеканал Canal Plus.

Церемонию объявления победителей кинематографической награды транслировали в понедельник вечером.

Для Одри Диван фильм «Событие» стал второй полнометражной работой. Главную роль в картине исполнила Анамария Вартоломей, которая также была удостоена премии как лучшая актриса.

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» был номинирован в категории «Совместная международная постановка». Но жюри решило отметить в этой номинации фильм норвежского режиссера Йоакима Триера «Худший человек на свете».

Фото: Pixabay