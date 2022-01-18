Цирковые артистки из России завоевали высшую награду фестиваля в Будапеште

Российские артисты получили несколько наград на Международном цирковом фестивале, прошедшем с 11 по 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.





Главный приз достался группе акробаток на подкидных досках «Эхо мечты» под руководством Алексея Зарипова. Артистки Росгосцирка — единственные в мире акробатки, работающие в этом жанре. Жюри оценило уникальность номера девушек и безупречность его исполнения.





«Фестиваль стал настоящим триумфом российского циркового искусства. Мы в очередной раз продемонстрировали, что отечественная цирковая школа — одна из сильнейших в мире. Я испытал огромную гордость, когда артистам Росгосцирка — юным девушкам на подкидных досках — европейская публика аплодировала стоя», — отметил глава Росгосцирка Сергей Беляков.





Серебряные награды завоевали гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев (Росгосцирк), эквилибристы Андраник и Геворг Варданян (Росгосцирк) и воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских (Россия, Украина).





Бронзовые награды вручили группе акробатов на русской палке под руководством Аркадия Шатирова (Росгосцирк), дрессировщик собак Михаил Ермаков (Большой Московский государственный цирк) и гимнасты на мачте Марат и Ольга Девликамовы (Россия).





Спецприз Росгосцирка достался российско-украинскому дуэту Алексею Григорову и Марине Главатских. Спецприз госсекретаря по культуре Министерства социальных ресурсов Венгрии вручили российскому дуэту Екатерине Запашной и Константину Растегаеву за номер «Закрывая глаза».





На Международном фестивале в Будапеште выступили цирковые артисты разных жанров, представляющие страны четырех континентов. Гимнасты, акробаты, эквилибристы, дрессировщики представили в венгерской столице лучшие номера. Они продолжат подготовку к следующему фестивалю, который состоится в Жироне (Испания). Фестиваль пройдет в феврале.





Цирковой фестиваль в Будапеште проводится с 1996 года. Сегодня он является одним из самых крупных и авторитетных цирковых форумов в мире.





Фото: пресс-служба Минкультуры России