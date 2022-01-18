Лещенко проведет юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко 1 февраля будет отмечать 80-летие на сцене «Крокус Сити Холла». Концерт «Созвездие Льва» соберет известных российских артистов — друзей юбиляра, рассказал певец в интервью ТАСС.

«[Будут] практически все. Очень надеюсь, что придут Александра Николаевна Пахмутова, Давид Тухманов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум. Наверняка будут мои приятельницы Жасмин, Алсу, Зара, ребята [Александр] Буйнов, [Алексей] Глызин, [Александр] Маршал, [Стас] Михайлов, [Сосо] Павлиашвили, [Валерий] Меладзе. Жду Сашу Малинина, Лару Долину, Игорь Корнелюк приедет из Питера. Будут какие-то сюрпризы», — сказал Лещенко.





Этот год для Лещенко трижды юбилейный: помимо собственного 80-летия, он отметит 70-летие первого выхода на сцену сокольнического Дома пионеров, а также 60-летие первого профессионального выступления в составе армейского ансамбля песни и пляски.





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