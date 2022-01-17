15 московских музеев получили гранты на инклюзивные проекты

Учреждения смогут организовать мероприятия для людей с инвалидностью и обучить сотрудников взаимодействию с ними, передает ТАСС со ссылкой на «Интеграцию».





15 музеев столицы победили в конкурсе «Без исключения», который проводит Благотворительный фонд Александра Светакова «Свет». Гранты на развитие инклюзивных практик, обеспечение равных возможностей для посетителей и преодоление стигматизации получат 18 проектов, разработанных музеями-победителями.





В число грантополучателей вошли Третьяковка, Музей Москвы, Биологический музей имени Тимирязева, Музей архитектуры имени Щусева, Музей истории ГУЛАГа, Музей космонавтики, «Царицыно» и другие учреждения.





Финансирование проектов позволит площадкам подготовить и провести мастер-классы, лаборатории, экспозиции и образовательные программы для посетителей с инвалидностью. Средства обеспечат возможность обучения музейных сотрудников грамотному взаимодействию с людьми с ограниченными возможностями. Кроме того, гранты позволят провести инклюзивный аудит и разработать план адаптации, обеспечить экспозиции тактильными макетами, тифлокомментариями, аудио- и видеогидами на русском жестовом языке, сделать удобную навигацию и адаптировать сайты музеев.





Проведение конкурса от фонда «Свет» объявили в ноябре минувшего года. В нем могли участвовать федеральные и городские музеи, расположенные в Москве. Первые могли претендовать на поддержку в размере до 10 млн рублей, вторые — до 3 млн рублей. Проекты, участвовавшие в конкурсе, оценивали независимые эксперты с инвалидностью, специализирующиеся на доступности культурных объектов.





Музей — культурный центр «Интеграция» имени Островского специализируется на поддержке людей с инвалидностью. Его целью является как интеграция культуры в жизнь столичных жителей, так и интеграция людей с инвалидностью в жизнь общества. «Интеграция» выступила партнером конкурса.





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