МХТ им. Чехова покажет три спектакля в Петербурге

С 25 марта по 1 апреля в Северной столице пройдут гастроли московского театра, сообщает издание «Собака.ru».





МХТ им. А.П. Чехова представит три премьерных постановки 2021 года на сцене Александринского театра.





«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» покажут 25, 26 и 27 марта. Спектакль поставлен Виктором Крамером по его пьесе. Она создана при участии Константина Хабенского, исполняющего главную роль. В постановке переработаны многочисленные труды, рассказывающие о жизни Мюнхгаузена. В версии Крамера и Хабенского барон придумывает истории потому, что не может изменить зачастую сложную ситуацию к лучшему.





Спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» по пьесе Венедикта Ерофеева дадут 29 марта. Действие постановки разворачивается в психиатрической больнице. В палате № 3 обитают изгои и маргиналы, которые оказываются чудаками и мудрецами. Здесь переплетаются отсылки к произведениям Пушкина, Гете, Чехова, Шекспира и других авторов, а также исторические параллели. Спектакль поставил Уланбек Баялиев. Оформлением занималась Евгения Шутина. В главных ролях задействованы Дмитрий Назаров и Игорь Верник.





Спектакль Ренаты Литвиновой «Звезда вашего периода» сыграют дважды — 31 марта и 1 апреля. Он стал вторым авторским проектом актрисы, сценаристки и режиссера в театре. Постановка рассказывает о популярной в прошлом постсоветской кинозвезде Маргарите Леско, мечтающей вернуть былую славу. Литвинова, исполняющая главную роль, назвала «Звезду вашего периода» одновременно триллером и пронзительной драмой. В спектакле, музыку к которому написала Земфира Рамазанова, пойдет речь о вечных поисках любви, актуальности, старении и личности.





Рената Литвинова создала спектакль, вдохновившись лентами о кинодивах кинематографа прошлого. Она назвала постановку оммажем фильму Билли Уайлдера «Бульвар Сансет» (1950). Главная героиня кинокартины — знаменитая в прошлом актриса в исполнении Глории Свенсон, которая утратила связь с реальностью. Она живет в выдуманном мире, в котором у нее по-прежнему полно поклонников, пишет сценарий для фильма и мечтает сыграть в нем.





Осенью 2021 года Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ им. Чехова. Вступая в должность, он анонсировал гастроли в Петербург.





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