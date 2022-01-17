Сын Леонида Куравлева сообщил об улучшении состояния актера

17.01.2022
Актер Леонид Куравлев пошел на поправку: он уже несколько недель находится в больнице, куда поступил с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом сообщает ФАН.
О том, что врачи довольны состоянием Леонида Куравлева и планируют перевести его из отделения реанимации, заявил сын актера Василий.
«Состояние Леонида Вячеславовича, наоборот, улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — сказал он.
Леонид Куравлев длительное время находился в тяжелом состоянии из-за последствий перенесенной им ранее пневмонии.
Источник: Pixabay