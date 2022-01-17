Королевский музей изящных искусств Антверпена откроется после 10 лет реконструкции

Открытие бельгийского музея, площадь которого увеличилась почти вдвое, состоится в сентябре 2022 года, сообщает The Art Newsрaper.





Королевский музей изящных искусств Антверпена (KMSKA) откроется после длительной реконструкции. Он был закрыт для посетителей в течение 10 лет.





KMSKA является крупнейшим музеем Фландрии. В его коллекции хранятся полотна, созданные мастерами XIV-XX веков. Среди них — Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Рубенс, Антонис ван Дейк, Джеймс Энсор и другие художники.





В начале 2000-х годов архитектурное бюро KAAN Architecten (Нидерланды) выбрали для разработки плана реконструкции и расширения KMSKA. Компания предложила увеличить площадь за счет создания новых помещений во внутренних дворах. В итоге внутри старого здания, построенного в стиле неоренессанса, возвели новое. Это позволило расширить площадь на 40%.





Музей, основанный в 1810 году, более века располагается в монументальном историческом здании. В нем провели реставрацию, сохранив яркие цвета (красный, оливково-зеленый, золотой). Основное здание дополнили помещениями в современном минималистичном стиле, в которых чередуются объемы и сложное освещение. В них преобладает белый цвет. На реконструкцию и реставрацию музея направили около 100 млн евро, отмечает издание.





В экспозицию музея войдут 650 работ, которые прошли реставрацию и консервацию. Ее разделят на два больших раздела. В первый войдут картины, созданные с XIV века по 1880 год. Их разместят в историческом здании. Работы будут разбиты по темам, хронологии или другим критериям. В отдельном зале представят работы Рубенса.





Во второй раздел войдут произведения художников-модернистов, созданные с 1880-х годов по конец ХХ века. Их выставят в новом здании, разделив по тематическим концепциям света, цвета и формы. В отдельных залах представят работы главного фламандского художника прошлого века Джеймса Энсора.





В планы музея входит проведение выставки картин из коллекции Музея Бойманса — ван Бёнингена, расположенного в Роттердаме. Кроме того, в учреждении начали работать над выставкой портретов и ретроспективной выставкой Энсора. Эти проекты запланированы на 2023 и 2024 годы соответственно.





Фото: Ad Meskens, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9468929