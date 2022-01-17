Экспозицию Музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге обновят в 2022 году

Музей первого президента России Бориса Ельцина в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге собирается обновить главную экспозицию. Об этом заявил в понедельник директор музея Олег Лутохин, информирует ТАСС.

«Экспозиция Музея Бориса Ельцина тоже будет меняться — это большие новости для нас. <...> Мы начнем в 2022 году, — сказал он, отметив, что речь идет об экспозиции «Семь дней, которые изменили Россию». — Там рассказывается история перестройки. И один из важнейших сюжетов — это, конечно, сюжет неформалов, то есть неофициальной позднесоветской контркультуры... Я убежден в том, что это один из самых интересных сюжетов в Новейшей истории нашей страны».





В планах центра — подготовка мультимедийной программы о неформалах, а также подготовка выставки о моде и субкультурах перестройки.





«Ельцин Центр» открылся в 2015 году в Екатеринбурге.





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