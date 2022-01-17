Netflix выпустил трейлер сериала об аферистке из России

Премьера шоу об Анне Сорокиной на онлайн-платформе назначена на 11 февраля. Сериал состоит из девяти серий.





Судя по трейлеру, журналистка Вивиан берется за расследование истории девушки, которую зовут Анна Делви или Анна Сорокина — никто точно не знает. Она — богатая наследница из Германии, или у нее нет денег. «Она — это все, что не так с Америкой прямо сейчас», — говорит голос за кадром.





Вивиан приходит к Анне, которая находится в тюрьме в ожидании судебного процесса. Она хочет разобраться в истории русской девушки, которой удалось обмануть весь высший свет Нью-Йорка и жить за его счет. Анна говорит, что о ней пишут как о мошеннице, но это не ее история. Она рассказывает свою версию, начиная с того, на чем ей удалось заработать. Девушка заводит знакомства среди богатых нью-йоркцев, не имея ни денег, ни богатых родителей, ни связей. Она придумывает некий закрытый VIP-клуб и привлекает в проект десятки миллионов долларов. «Анна Делви — это шедевр», — уверена главная героиня.





Однако вскоре у нее начинаются проблемы. Некоторые знакомые начинают требовать от Анны вернуть деньги, которые она тратит на роскошную жизнь. В итоге дело доходит до разоблачения и скамьи подсудимых. Но как девушке удалось все это провернуть?





Роль аферистки исполнила Джулия Гарнер («Хорошо быть тихоней», «Озарк»), а роль журналистки — Анна Кламски («Моя девочка», «Конец тура»). В проекте также задействованы Лаверн Кокс, Ариан Моайед, Андерс Холм, Кэти Лоус, Джефф Перри, Терри Кинни, Анна Дивер Смит, Алексис Флойд.





Шоураннером проекта стала Шонда Раймс. Постановщиками эпизодов выступили Дэвид Фрэнкел, Зинга Стюарт и Том Верика. Над сценарием работали Шонда Раймс и Джессика Пресслер. Среди исполнительных продюсеров значатся Шонда Раймс, Бетси Бирс, Кэти Кирич, Скотт Коллинз, Том Верика и Дэвид Фрэнкел.





Фото: кадр из трейлера сериала «Изобретая Анну»