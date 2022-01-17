В Большом театре начнет работу Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

17.01.2022
В понедельник, 17 января, начнет работу II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова на Исторической сцене Большого театра России. Об этом сообщили организаторы смотра, пишет ТАСС.
Старт мероприятию дадут Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова под руководством Геннадия Саченюка, народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского.
«Важно то, что продвигаются все жанры: и духовая, и симфоническая, и хоровая музыка, и взрослые профессиональные коллективы, и муниципальные, и детские», — подчеркнул член совета благотворительного фонда им. Валерия Халилова, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Виктор Худолей.
На открытии оркестр Татарстана исполнит Третью симфонию Рахманинова, а ансамбль Александрова — известные военно-патриотические и народные песни. В финале гостей вечера ждут песни Халилова — «Армия и флот», а также «Навсегда великая страна».
Фестиваль продлится по 30 января.
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