Зимний фестиваль искусств Башмета пройдет в Москве

Спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери — классика фестивалей народного артиста СССР Юрия Башмета — в понедельник, 17 января, откроет III Зимний международный фестиваль искусств в Москве. Об этом заявили в пресс-службе Русского концертного агентства (РКА).

Всего с 17 января по 12 февраля москвичей ждут 12 мероприятий на семи площадках. Столичная премьера спектакля «Корабль влюбленных» с Андреем Мерзликиным, Ольгой Ломоносовой и Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» пройдет 20 января в «Геликон-опере», 7 февраля москвичи увидят моноспектакль «Шостакович. Шекспир. Гамлет» с Евгением Мироновым в Большом зале консерватории.





Мировой премьерой фестиваля станет спектакль «Кроткая» режиссера Виктора Крамера по мотивам одноименной повести Федора Достоевского, первый показ состоится на сцене Малого театра 9 февраля.





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