«King’s Man: Начало» стал лидером российского проката

17.01.2022
Фильм «King’s Man: Начало» возглавил российский кинопрокат в прошедшие выходные. Об этом сообщает «Культуромания».
Третья часть франшизы о секретной служб собрала в России 165,9 млн руб. Картина Мэттью Вона повествует о событиях, происходящих во время Первой мировой войны. Главные роли в фильме исполнили Харрис Дикинсон и Райф Файнс.
Второе место по сборам в России занял хоррор «Крик». Пятая часть знаменитого фильма ужасов рассказывает о новых нападениях в городке Вудсборо.
На третьем месте — комедия Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы».
Фото: Pixabay