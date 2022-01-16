В «Эрмитаж-Урал» решили проблему нехватки реставраторов

Для решения вопроса с нехваткой реставраторов для мастерских в культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» набрали полный штат, сообщает ТАСС.

За прошедшие с начала работы центра полгода реставраторы смогли восстановить более 80 произведений искусства, сообщили ТАСС в пресс- со ссылкой на заведующего отделом реставрации музея Андрея Брагина.

«Эрмитаж-Урал» размещен в двух зданиях на улице Вайнера: одно служит для размещения экспозиции, другое выступает фондохранилищем, где расположены реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч. В музее уже заявляли о сложностях с подбором персонала для новых современных мастерских, которые возникли по причине нехватки в Екатеринбурге квалифицированных специалистов.

«За последние полгода штат реставрационных мастерских пополнился четырьмя новыми сотрудниками. Это художники-реставраторы темперной живописи, мебели и произведений из дерева, фарфора и керамики. На сегодняшний день штат мастерских полностью укомплектован. За последнее время эти и другие сотрудники прошли стажировки и поучаствовали в конференциях в таких организациях, как Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля, Свердловский областной краеведческий музей им. Клера, Государственный научно-исследовательский институт реставрации в Москве, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино (Москва)», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

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