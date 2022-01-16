Российская премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» пройдет в феврале

Новый фильм режиссера Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» выйдет в прокат 17 февраля, сообщает пресс-служба компании-дистрибьютора «Централ Партнершип».

Картина поведает историю о поездке советских футболистов из столичного клуба «Динамо» в Лондон в ноябре 1945 года, во время которой им предстоит сыграть серию матчей с непобедимыми британскими командами. В главных ролях: Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын и Андрей Чернышов.

Сюжет фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» основан на реальных событиях. В рамках турне советского футбольного клуба «Динамо» по Великобритании в 1945 году прошло четыре товарищеских матча, на которых спортсменам пришлось столкнуться с сильнейшими профессионалами из Англии, Шотландии и Уэльса.

Приезд футболистов из СССР вызвал настоящий ажиотаж среди британцев. В общей сложности, четыре матча в ноябре 1945 года посетили более 275 тысяч зрителей.

Фото: кадр из фильма