Солистка группы The Dixie Cups Роза Хоукинс умерла в 76 лет

16.01.2022
По словам родственников погибшей, певица умерла после неудачно проведенной операции. Врачам не удалось спасти Хоукинс после открывшегося у нее внутреннего кровотечения.
Роза Хоукинс родилась 23 октября 1945 года в Новом Орлеане. Она стала солисткой популярной группы The Dixie Cups.
Первый сингл коллектива под названием Chapel of Love вышел в 1965 году. Концерты The Dixie Cups были запланированы на весну 2022 года, когда коллектив был приглашен на фестиваль джаза в Новом Орлеане.
Фото: кадр из клипа