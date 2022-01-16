Солистка группы The Dixie Cups Роза Хоукинс умерла в 76 лет

16.01.2022

Солистка группы The Dixie Cups Роза Хоукинс умерла в 76 лет

Во Флориде на 77-м году жизни скончалась американская певица Роза Хоукинс, сообщает The Sun со ссылкой на ее сестру Барбару Хоукинс.

По словам родственников погибшей, певица умерла после неудачно проведенной операции. Врачам не удалось спасти Хоукинс после открывшегося у нее внутреннего кровотечения.

Роза Хоукинс родилась 23 октября 1945 года в Новом Орлеане. Она стала солисткой популярной группы The Dixie Cups.

Первый сингл коллектива под названием Chapel of Love вышел в 1965 году. Концерты The Dixie Cups были запланированы на весну 2022 года, когда коллектив был приглашен на фестиваль джаза в Новом Орлеане.

Фото: кадр из клипа