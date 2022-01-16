Фестиваль «Север без границ» впервые проведут в приграничных населенных пунктах

Проведение фестиваля «Север без границ» в 2022 году запланировано в приграничных населенных пунктах: в Никеле Мурманской области и норвежском Киркенесе, сообщает ТАСС.

«Продюсерский центр «Северный характер» выиграл конкурс Фонда президентских грантов на проведение международного проекта «Север без границ», который пройдет в Никеле и Киркенесе в этом году. Это будет серия взаимосвязанных между собой мероприятий, организованных для укрепления добрососедских контактов между Россией и Норвегией. Проект основан на объединяющих граждан двух стран темах: общая история, экология, образование», – сообщила организатор проекта, руководитель АНО «Продюсерский центр «Северный характер» Светлана Солдатова.

Также было анонсировано большое количество мероприятий в рамках фестиваля, который будет проходить в течение всего года.

«В конце мая мы подготовим цикл лекций об истории отношений России и Норвегии, проведем международный семинар, посвященный сохранению хрупкой природы Арктики в условиях усиления антропогенного воздействия. В июне-июле начнет работать кинолаборатория, где будут созданы экранные произведения, раскрывающие понятия дружбы и взаимопомощи людей, живущих на Крайнем Севере, состоятся презентации этих фильмов, международный семинар, посвященный сохранению хрупкой природы Арктики в условиях усиления антропогенного воздействия. А в октябре пройдет конференция «Россия и Норвегия в меняющемся мире» с участием международных экспертов», – перечислила Солдатова.

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