Режиссер советских музыкальных комедий Рамиз Алиев умер в 84 года

16.01.2022
В сообщении «Sputnik Азербайджан» указано, что Алиев умер в результате продолжительной болезни в госпитале нидерландского города Дордрехт.
Рамиз Алиев родился 15 марта 1938 года в поселке Хиндарх Агджабединского района. Его режиссерская деятельность началась в 1956-м году.
Алиев работал ассистентом режиссера, вторым режиссером, после чего наконец занял режиссерское кресло. Он работал над почти 40 картинами: музыкальные комедии «Украли жениха» и «Свекровь», «Кура неукротимая», «Допрос», «Под знойным солнцем», «Не та, так эта», «Номер в отеле», «Если умру, прости», «Лев ушел из дома», «Несокрушимый батальон».
Фото: Pixabay